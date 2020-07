Il Nuovo Grifone di Borgo Sabotino riparte con la stagione agonistica

Dopo mesi di stop l’intraprendente società , affiliata Opes e FIB, Nuovo Grifone di Borgo Sabotino riparte e vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà vissute nei mesi passati a causa dell’emergenza COVID-19.

Infatti dal 7 luglio sino al 17 luglio, hanno ripreso a fronteggiarsi sulle corsie della storica società pontina 52 coppie provenienti dal Lazio e dalla vicina Campania. Le qualificazioni sono previste tutte le sere alle 19.

Il presidente Antonello Testi è entusiasta “Abbiamo voluto con determinazione questa gara e siamo stati premiati. Giocatori di assoluto livello hanno voluto partecipare avremo la fortuna di avere tra noi 3 campioni del mondo, Dante D’Alessandro di Teramo, Riccardo Odorico di Latina e Emiliano Benedetti di Roma che hanno fatto la storia di questo sport, ma anche giovani atleti che negli ultimi anni stanno dimostrando di poter calcare palcoscenici importanti.”.

Il vice presidente Pompeo Porcelli aggiunge “Avevamo voglia di ripartire e con il presidente abbiamo deciso di organizzare questo evento. Lo abbiamo fatto consapevoli di essere i primi, sono state attuate tutte le misure precauzionali, siamo pronti e sono sicuro che daremo una grossa prova di maturità rispettando tutte le regole che la fase 2 ci impone. Ottima la risposta avuta da parte di numerosi atleti che hanno deciso di incoraggiare questo tipo di iniziativa. La nostra è una società viva e lo dimostra il fatto che abbiamo un programma ben definito. Il prossimo anno vorremmo impegnarci nel settore paralimpico anzi colgo l’occasione per invitare i presidenti delle associazioni con ragazzi che hanno diverse abilità ad incontrarci per dare vita a Latina ad un progetto che in Italia e nel mondo è in forte ascesa”.