Il Pd di Roccagorga promuove l’opportunità del “bonus facciate”

Un invito dem a non perdere l’occasione del bonus facciate. Il Pd di Roccagorga promuove un’azione amministrativa da mettere in campo a partire dal prossimo Consiglio comunale.

“Cambiamo volto alla nostra città nel segno della bellezza, dell’efficienza energetica e della crescita economica. Il bonus facciate è una grande occasione di lavoro e sistemazione dei nostri centri. Realizzare una sistemazione di tutte le facciate esterne del nostro comune ora è possibile”.

Con queste parole Onorato Biancone, responsabile per le politiche del lavoro e nuove professionalità del Pd di Roccagorga, lancia l’azione dei democratici rocchiggiani per promuovere l’opportunità offerta dalla misura bonus facciate messa in atto dal Ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

“Il bonus facciate è una valida opportunità – spiega Biancone – per mettere in cantiere interventi di sistemazione e riqualificazione dei nostri edifici sia dentro che all’esterno dei centri storici con agevolazioni fino al 90% dei costi d’intervento. Appare evidente che per rendere quanto più concreta questa opportunità l’ente dovrebbe rendersi protagonista nel coinvolgere i cittadini e definire sia l’area che il profilo generale degli interventi da realizzare. A tal proposito, conclude lo stesso, abbiamo individuato di concerto con i nostri consiglieri comunali un’azione amministrativa da mettere in campo già a partire dal prossimo consiglio comunale”.

Il bonus facciate 2020 non si sostituisce agli altri bonus previsti ma va in aggiunta e permette di poter effettuare interventi come pulitura o tinteggiatura esterna ad un costo pari al 10% del prezzo iniziale e tra i lavori sottoposti ad agevolazione rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento delle facciate esterne, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie. Sono inclusi anche i costi dei progetti, dei ponteggi, dei balconi e delle grondaie.

L’agevolazione economica consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020.

