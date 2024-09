Il Triathlon pontino pronto alla supergara di Cervia

Domani a Cervia si terrà un importante gara di Triathlon, sport che include tre discipline come nuoto, ciclismo e corsa. In questa gara saranno impegnati tre atleti pontini come Andrea Troisi, Gianluca Parrocchia e Silvano Silvi si cimenteranno nella lunga distanza: 3.800 metri di nuoto, 180 km di bici, 42,195 km di corsa.

Gli atleti della Latina Triathlon sono pronti domani ad entrare nella storia della triplice pontina e iscrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro dell’Ironman di Cervia.

Sono seimila i triathleti e le triathlete che vi prendono parte da tutto il mondo.

Il via sarà domani 21 settembre alle 07.30 con gli Atleti PRO, cinque minuti dopo scatta lo start per gli Age-group (Rolling Start 6 atleti ogni 10″

Premiazioni il giorno successivo, domenica 22 settembre, quando partono le altre due gare di triathlon: l’Ironman 70.3 e la 5150. L’Ironman è una gara che si prepara in mesi di duri allenamenti e sacrifici. Il presidente della Latina Triathlon, Silvia Merola, dichiara:“In primis è una sfida contro se stessi, perché ti metti alla prova in una gara unica. La partecipazione di tre nostri atleti ci rimpie di orgoglio, perché l’Ironman è l’agognato punto d’arrivo del movimento che parte dagli Youngster. Sosterremmeo nell’impresa Andrea, Gianluca e Silvano. Una parte della squadra sarà con loro, il resto seguirà sulle piattaforme online l’andamento della gara passo passo”.