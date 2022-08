In Corsa Libera, in arrivo a Sonnino il Trail dei Briganti Urban

Una nuova tappa si appresta a fare capolino tra le fila del Circuito Podistico “In Corsa Libera” Opes con il Trail dei Briganti Urban 2022.

L’evento, in programma lunedì 15 agosto, si svolgerà a Sonnino e rientrerà nei festeggiamenti del settennale Madonna delle Grazie e sarà realizzato in collaborazione con Opes e con il contributo della Regione Lazio.

Il tracciato prevede una marcia complessiva di 12 km, con un dislivello di 400 metri e si volgerà all’interno del bellissimo paese di Sonnino. Previsto un 20% di sanpietrini, il 30% sarà sterrato ed il restante 50% asfalto.

“L’edizione 2022 del Trail dei Briganti, in onore dei festeggiamenti settennali della Madonna delle Grazie, si svolgerà in gran parte nel centro del paese, attraversando le cinque porte fortificate che permettevano l’ingresso a Sonnino nei tempi passati. Un urban trail – commentano dall’organizzazione – che vi lascerà a bocca aperta”.

Si partirà alle ore 19 per la gara in notturna, da Piazza Garibaldi. L’evento si fregia di storiche tradizioni come quella legata alla degustazione di prodotti tipici locali al termine della competizione. Un momento conviviale per assaporare la cultura e le usanze locali. Anche le medaglie celebrative sono realizzate a mano dai volontari del posto, caratteristica che ne eleva il valore. Lo spirito dell’iniziativa è legato virtù comunitarie, tanto che il costo della partecipazione è a offerta libera per chi aderisce alla gara in preiscrizione. L’iscrizione il giorno della gara è invece di euro 10.

Tante bellezze da scoprire, grazie al Trail dei Briganti Urban edizione 2022, che metterà a disposizione della comunità un evento sensazionale.

Maggiori info sono reperibili sulla pagina facebook Trail dei Briganti e su digitalrace.it.