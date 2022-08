Interruzione idrica da stasera a Latina, ecco i comuni interessati

Un’interruzione idrica colpirà la città di Latina ed alcuni suoi comuni questa notte dalle ore 22 fino alle ore 05 di domani mattina. Interruzione che consentirà la riparazione di una perdita idrica improvvisa sulla condotta della Centrale di Sardellane. I comuni pontini interessati dell’interruzione sono nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina.

Latina: intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo;

Pontinia: [Intero Comune];

Sabaudia: [Intero Comune];

San Felice Circeo: Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero; Sezze: Via Migliara 46 e Sezze Scalo;

Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo;

Le autobotti in sostituzione alle utenze saranno posizionate a: