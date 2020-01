In vacanza o per lavoro, prenota su Petrolinirent.it

Per un viaggio di piacere, per esigenze lavorative e quotidiane, molto spesso accade di aver bisogno di un veicolo che permetta di muoverci o di garantire lo spostamento di oggetti voluminosi e particolari per la propria attività.

Si ok, ma dove?

Il servizio di noleggio si estende su tutto il territorio nazionale, coprendo le località più blasonate come Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo ecc… per un totale di ben 77 Città Italiane, 29 Aeroporti e 13 Stazioni Ferroviarie. Petrolini Rent offre un portale di prenotazione veicoli davvero ricco e intuitivo, che permette di scegliere dalla semplice citycar tre porte, allo spazioso minivan 9 posti, ideale per viaggi in compagnia. Senza dimenticare i veicoli commerciali, dove si spazia dal classico furgone cassonato a quello coibentato – 20°. Insomma, un’ampia scelta di veicoli per tutti!

Basta solo qualche colpo di click, come: www.petrolinirent.it la città di ritiro, ‘data in’ e ‘data out’, i chilometri necessari e la tipologia di veicolo richiesti, il sistema filtra, proponendoci le soluzioni più convenienti.

Soddisfare le varie esigenze di mobilità, scoprire le disponibilità e confrontare le tariffe in tempo reale, non è mai stato così facile.

Periodo invernale:

Il ritiro dei veicoli in località con obbligo di dotazioni invernali, prevede per città e stazioni FFSS, catene da neve a bordo, mentre per i veicoli ritirati presso gli Aeroporti, la dotazione è di pneumatici all season o i più specifici pneumatici invernali a richiesta.

Il servizio di noleggio copre gli Aeroporti di :

Brindisi, Parma, Bergamo , Trapani, Alghero, Perugia, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Reggio Calabria, Pescara, Napoli, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Firenze, Bologna, Genova, Bari, Lamezia Terme, Pisa, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Treviso, Milano Linate e Milano Malpensa.

Noleggia nelle Stazioni ferroviarie di:

Notarbartolo Palermo, Napoli Centrale, Stazione Termini Roma, Fontivegge Perugia , Ancona Marittima, Torino Stazione, Venezia Santa Lucia , Verona FFSS, Mestre FFSS, Trieste Centrale, Padova FFSS, Milano Centrale, Latina Scalo.

Noleggia anche in città di rilievo e turistiche:

Agrigento, Alba (CN), Arezzo, Bari, Belluno (VE), Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Campello (PG), Caserta, Cassino, Catania, Giulianova Marche, Civitavecchia, Colleferro, Como , Curno (BG), Fabriano , Faenza (RA), Ferrara, Firenze, Fiumicino (RM), Foggia Frosinone, Genova , La Spezia, Lamezia Terme, Latina, Lauria (PT), Lavagna (GE), Lecce, Lecco, Legnano (MI), Livorno, Rimini, Messina, Milano, Milazzo (ME), Modena, Monza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Pavia, Pesaro, Pineto (TE), Pistoia, Pomezia (RM), Porto Rotondo, Praia a mare (CS), Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rossano Scalo (CS), San Benedetto (AP), San Donato (MI), San Remo (IM), Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviglio (BG), Udine, Varese, Vercelli, Vicenza e Viterbo.

Petrolini Rent, il noleggio che muove Latina e non solo.

