Incidente stradale a Fondi, 70enne si ribalta con l’Apecar e muore

Incidente mortale ieri a Fondi. A perdere la vita un anziano in un incidente stradale avvenuto in località San Magno.

Il 70enne era alla guida di un’Apecar quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito fuori strada. Il mezzo si è ribaltato e per liberare l’anziano è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma a nulla sono valsi i loro sforzi per rianimare l’uomo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti di polizia hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro.