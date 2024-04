Fuori pericolo l’ex sindaco di San Felice Gianni Petrucci

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex sindaco di San Felice nonché ex numero uno del CONI, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Valmontone, vicino Roma.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, il veicolo di Petrucci sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7-8 metri. Petrucci è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo, mentre la moglie è stata portata al Policlinico Tor Vergata.

Fortunatamente, non risultano in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

In serata, la Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato una nota confermando che il presidente Petrucci è ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente.

Ha riportato alcune fratture, ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti.

Petrucci, settantotto anni, romano di nascita, è stato presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 1999 al 2013, prima di assumere la carica di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.

Nel giugno 2023 è stato annunciato il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Salernitana. È stato anche sindaco del comune di San Felice Circeo dal 2012 al 2017.Laureato in Scienze Politiche, è sposato con Raffaela ed è padre di Matteo e Niccolò.

La sua carriera si è sviluppata principalmente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Ha inoltre ricoperto incarichi di rilievo all’interno della Federcalcio e ha svolto la carica di commissario straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri. Dal 1992 al 1999 è stato presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e ha servito come presidente del CONI dal 1999 al 2013. Al momento, i carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente avvenuto oggi.