Indiano ucciso nella rissa, fermato un connazionale di 38 anni

Primo risvolto nelle indagini sull’omicidio di Singh Jasser, il 29 enne cittadino indiano morto in una rissa scoppiata sabato sera a Borgo Montello, mentre stava festeggiando la nascita del figlio in India. La Squadra Mobile ha sottoposto a fermo per indiziato di delitto Singh Jiwan, connazionale di 38 anni, tra le dieci persone rimaste ferite nella rissa.

Le motivazioni che hanno portato al fermo restato però segretate dalla Questura, che tiene il massimo riserbo sulla drammatica vicenda, consumatasi in un casolare in via Monfalcone a Borgo Montello.

Una festa come tante tra connazionali, interrotta da quello che sembra essere stato un vero e proprio raid di persone a volto coperto e armate di pistola e spranghe di ferro. Le percosse subite sono state fatali a Singh Jasser.