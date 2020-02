Pazza di gelosia se la prende con tutte le donne, amiche e conoscenti, del marito con il quale si sta separando. La 47enne, di Sabaudia, è finita alla fine – dopo mesi di continue denunce a suo carico – agli arresti domiciliari per stalking e atti persecutori.

Diverse, forse più di 15, le vittime che, tra il settembre 2019 e il febbraio 2020, assistite dall’avvocato Fabio La Macchia, si sono rivolte alle forze dell’ordine. Alcune di loro hanno trovato la macchina distrutta, con i finestrini in frantumi, altre hanno visto per più volte rompere dalla 47enne il citofono di casa. Alcune, per paura, hanno cambiato anche le loro abitudini di vita. Anche la madre dell’uomo avrebbe subito danneggiamenti.

E poi insulti e fatti privati, veri o inventati che siano, postati con nome e cognome su Facebook. Quando poi il sito bloccava l’account per le segnalazioni, di sfogava su Instagram e poi ancora su WhatsApp.

“Xxxx hai fatto un corso accelerato da mio marito Yyyyy per diventare allenatrice di sesso?”, “Xxxx potevi allattare te i miei figli visto che ti sei rifatta il seno con i soldi di mio marito Yyyyyy ….ha sbagliato moglie!” “Cara Xxxxxx non so il tuo cognome ma spero di incontrarti presto per far conoscere il fratello o sorella ai miei figli… tenuto nascosto per anni e fatto riconoscere a Yyyyyy!”. Questi solo alcuni dei messaggi che ancora si possono leggere sul suo profilo.

Un comportamento che potrebbe aver influito anche sulla decisione dei giudici di affidare i due figli minorenni della coppia al padre. Una tragedia familiare diventata pubblica, tanto che la donna ha pubblicato proprio oggi, sempre su Facebook l’ordinanza completa di applicazione degli arresti domiciliari, ovviamente in chiaro, con i nomi di tutte le vittime.

