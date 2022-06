Investe un bambino e scappa, attimi di paura a Pontinia

A Pontinia è caccia all’uomo per il pirata della strada che ieri sera, a bordo di una Smart di colore grigio, ha investito un bambino di 11 anni ed è fuggito senza lasciare tracce. E’ accaduto in via Aldo Moro, davanti a decine di testimoni che rimasti scioccati hanno assistito alla scena.

Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto alle prime cure del caso, trasportando poi l’11enne presso il Santa Maria Goretti, bambino che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni presenti e ora provvederanno al setaccio delle telecamere di sorveglianza per risalire al pirata della strada.