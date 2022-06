“Cura Famiglie”: una concreta rete solidale a Latina!

di Ivan Simeone

E’ attiva a Latina una piccola ma concreta “rete solidale”, che oggi sta dando risposte alle necessità di diverse famiglie, con piccoli gesti che danno una “boccata di ossigeno” a chi necessita di una mano, di un piccolo aiuto.

Parliamo del “Cura Famiglie”, oggi una azione di service d’emanazione del Rotary Club di Latina che raccoglie il consenso e l’aiuto di molti cittadini, rotariani e non.

Il fine è quello di dare una mano a chi è in difficoltà, supportando principalmente la Caritas diocesana di Latina ma, ultimamente, stipulando anche un accordo con la Banca delle Visite Onlus di cui parleremo nel prossimo articolo.

Il “Cura Famiglie” è una iniziativa solidale nata quasi per caso sotto il periodo della pandemia. Eravamo tutti chiusi in casa e le attività quasi del tutto ferme.

Molti avevano difficoltà per lavorare se non addirittura il lavoro lo avevano perso.

Molte micro attività erano chiuse e in quelle settimane molti non sapevano come andare avanti.

Le Parrocchie di Latina davano un loro aiuto ed è in questo contesto che alcuni amici si mettono insieme per acquistare dei buoni spesa e darli a chi ne aveva necessità, per tramite di una Parrocchia di Latina. Si, a Latina, la nostra Città dove spesso l’apparire è un dogma laico, ci sono anche famiglie che necessitano di un concreto aiuto per andare avanti. La solidarietà e piccoli gesti possono fare la differenza. Una azione che, da concetti teorici, si fa prassi quotidiana di service.

A volere ed animare il “Cura Famiglie” alcuni imprenditori locali, cui si sono uniti molti cittadini di Latina, che dinanzi alle richieste di aiuto di molte famiglie in difficoltà, hanno deciso di fare qualche cosa ed è scattata la rete solidale, informale e spontanea.

L’attività oggi è un progetto di servizio targato Rotary che mette anche a disposizione, all’occorrenza, professionisti rotariani e non che, gratuitamente, offrono la loro attività e professionalità a chi necessita di un aiuto. E’ una catena solidale che guarda con attenzione al terzo settore e ci si interroga sul come far crescere questa iniziativa sul nostro territorio. E’ una semplice risposta di aiuto che proviene dalla comunità e la comunità si organizza spontaneamente per dare una risposta, pur piccola, anzi piccolissima ma reale.