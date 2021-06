Investimenti: quali sono i settori più interessanti?

Chi possiede dei risparmi desidera farli fruttare nel migliore dei modi, ma investire senza avere la consapevolezza dei prodotti che si intendono acquistare sul mercato finanziario può esporre ad un rischio elevato, come la perdita dei fondi investiti, oltre che al mancato guadagno.

Vediamo nel dettaglio quali sono i settori più interessanti del trading online e come investire in modo sicuro.

Come investire con il trading online senza correre rischi

Investire con il trading online richiede le stesse accortezze che si pongono in essere con gli investimenti tradizionali. In primis, occorre affidarsi a broker di trading online sicuri, affidabili e regolamentati.

Una volta scelto il broker cui affidare i propri risparmi è necessario comprendere quali tipi di prodotti sono presenti sul mercato ed elaborare una strategia vincente affinché questi possano fruttare e non compromettere il capitale investito. Per i trader inesperti, solitamente il broker consiglia le mosse da adottare e quali prodotti acquistare; è spesso raccomandato un approccio cauto, piccoli investimenti per regolari guadagni.

Oltre alle soluzioni consigliate dal broker, per diventare trader esperti è necessario uno studio approfondito della materia, attraverso testi dedicati e lezioni, anche online, che spesso vengono tenute da trader professionisti: seguire i consigli degli esperti su dove investire oggi è una buona base di partenza per non eseguire operazioni errate.

Per operare nel trading online, inoltre, occorre pazienza e spirito di osservazione, in quanto solo dopo un’attenta e costante analisi del mercato si imparano i trucchi del mestiere. Per non correre rischi, non è ammesso improvvisare, serve esperienza.

Chi sostiene che per diventare trader online occorrono lunghi anni di studi e una laurea in economia e finanza si sbaglia: con una adeguata formazione e una buona conoscenza dei grafici di trading online, tutti possono speculare sul mercato online.

Quali sono i settori più interessanti su cui investire con il trading online?

I settori interessanti si conoscono solo dopo un’attenta analisi del mercato. Solo i trader più esperti sono in grado di comprendere su quale prodotto sia meglio investire. Gli asset attualmente più quotati del trading online sono quelli delle azioni, delle valute del Forex, le criptovalute, le obbligazioni, i future e le materie prime.

Fra le materie prime vi rientra anche l’oro: il prezzo dell’oro può conoscersi in tempo reale consultando la piattaforma CME Globex. Il prezzo dell’ora di cui si tratta nel trading online riguarda l’oro puro e non quello rigenerato attraverso i processi di rivendita dei monili e gioielli usati.

L’oro è da sempre il metallo più prezioso che possa trovarsi in commercio, tanto da essere definito il bene rifugio degli investitori, infatti, nei periodi di massima crisi il suo prezzo è schizzato alle stesse.

Il valore acquisito nel corso degli anni da questa materia prima ha permesso di poterla trattare anche attraverso le borse finanziarie online. L’oro può essere acquistato tramite titoli delle compagnie aurifere, oppure attraverso contratti futures o a pronti. Il prezzo dell’oro a spot o a pronti viene individuato nel momento stesso della transazione e calcolato attraverso una media sui prezzi di vendita dei maggiori fornitori internazionali.

Sulla piattaforma di trading online eToro, ad esempio, è possibile fare trading sulla quotazione dell’oro anche attraverso la riproduzione delle operazioni poste in essere dai trader più esperti.

eToro è una delle piattaforme più in voga nel trading online in quanto mette a disposizione degli utenti una varietà di strumenti in grado di essere utilizzati anche dagli investitori meno esperti.