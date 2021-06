Latina, “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino”: mercoledì la presentazione del libro

Sarà presentato Mercoledì 30 giugno, alle 18.30 nella splendida cornice de “Il Casale Corte Rossa” sulla Strada Provinciale Borgo Sabotino a Latina, il libro “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli.

L’evento vede l’adesione del Club per l’Unesco di Latina e dei Lions Club Sabaudia-Circeo Host.

Il libro

Il libro “Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro Pontino” racconta la storia della famiglia Muraro, giunta nell’agro pontino a novembre del 1932, poco prima dell’inaugurazione della nuova città e offre uno spaccato dell’epoca. Scritto da Dina e Paola Tomezzoli ha raccolto le testimonianze degli eredi dei pionieri offrendo innumerevoli spunti di riflessione ai lettori. Nel giorno dell’anniversario della posa della prima pietra della città, che ha raccolto i sogni e le aspirazioni di decine di centinaia di famiglie, si parlerà dell’importanza delle radici, dei sogni, della tolleranza, dello spirito di adattamento e di come, alcune abitudini, alcuni comportamenti si scoprono inalterati nelle nuove generazioni. L’elaborato evidenzia anche il ruolo della donna, fondamentale nella crescita della famiglia e al tempo stesso marginale, se rapportato al modello di famiglia patriarcale del XIX secolo.

Al tavolo dei relatori con le autrici Dina e Paola Tomezzoli, la psicologa – psicoterapeuta Cristina Pansera ed il poeta Riccardo Visentin. Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Antonella Melito i saluti dei presidenti Vanda Bellini per i Lions Club Sabaudia-Circeo Host e Mauro Macale per il Club per l’Unesco di Latina.