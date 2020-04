Italiani bloccati in Kenia, Fazzone: “Sono oltre 500, il ministro si attivi per il ritorno”

L’emergenza coronavirus ha bloccato tanti italiani all’estero. Ad occuparsene anche il senatore Claudio Fazzone: “Circa cinquecento connazionali sono bloccati in Kenya e si trovano nell’impossibilità di rientrare in Italia. Ho provveduto ad inviare una nota al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio affinché si attivi per far tornare a casa gli italiani”.

Si tratta di persone che versano in precarie condizioni ed afflitti da uno stato di grande incertezza sui tempi di un possibile rientro.

“Il ministero degli Affari Esteri ad oggi è riuscito ad organizzare un solo volo di rientro, a fine marzo, con 170 passeggeri ed un unico scalo a Milano. Sarebbe auspicabile poter organizzare un volo speciale da Mombasa con scalo Roma-Milano dando la possibilità a tutti di raggiungere le proprie abitazioni nel nostro Paese, a prezzi accessibili ed evitando di allestire viaggi a costi esorbitanti come è avvenuto per altri connazionali rientrati nelle scorse settimane dalla Cina.

Ho potuto notare come il capo della Farnesina durante questo periodo abbia profuso un grande e costante impegno nell’accogliere gli aerei provenienti da Paesi esteri, Cina in primis, contenenti aiuti materiali utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.

Ritengo però che sarebbe altrettanto meritevole di attenzione il monitoraggio sulla situazione degli italiani tuttora bloccati all’estero e costretti a rinviare il loro rientro nella nostra penisola”.

Per questo Fazzone ha chiesto al ministro Di Maio di intraprendere iniziative urgenti per dare garanzia ai nostri connazionali, consentendo loro di non restare ostaggi di una situazione di cui non hanno alcuna colpa”