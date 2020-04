Truffa agli anziani, nuovi episodi contestati a 2 persone arrestate in “Take away”

Oggi i carabinieri di Latina, in collaborazione con i militari della compagnia “Napoli – Stella”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina nei confronti di un 48enne di Napoli, già detenuto nel carcere di via Aspromonte. Contestualmente è stato eseguito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 45enne anch’esso di Napoli.

I due erano stati arrestati il 28 gennaio 2020 nell’ambito dell’operazione “Take away”. Ora vengono loro contestati altri 4 episodi di circonvenzione di persone incapaci avvenuti a Latina nel mese di gennaio nei confronti di persone anziane.