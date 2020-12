Itri, omicidio Maggiacomo: 7 anni di reclusione per Abdul Majid Khan

E’ stato condannato a 7 anni di reclusione, Abdul Majid Khan, il 44enne accusato dell’omicidio di Emiliano Maggiacomo. L’uomo, un agricoltore di 69 anni, era stato colpito a morte tra fondi e Itri, il 23 marzo scorso.

Il processo, in abbreviato, si è svolto davanti al giudice del tribunale di Cassino, in abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto, durante la scorsa udienza, 9 anni e 2 mesi di reclusione. Oggi la sentenza che ha anche derubricato il reato da omicidio volontario a preterintenzionale: il 44enne, difeso dagli avvocato Angelo Palmieri e Maurizio Forte, non aveva la volontà di uccidere.

Abdul Majid Khan in un primo momento aveva raccontato di essere stato aggredito dopo essere entrato nel terreno dell’agricoltore e di averlo investito con l’auto per errore. Dalle prime indagini e dai primi risultati dell’autopsia era emerso invece che Maggiacomo sia stato colpito più volte con una mazza o un bastone dopo una lite tra i due, che non si conoscevano.