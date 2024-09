Itri piange il giovane Alessio Mancini: ieri l’incidente mortale

Una tragedia della strada ha sconvolto Itri. A perdere la vita è stato Alessio Mancini, un ragazzo conosciuto tra la comunità e molto attivo anche dal punto di vista della politica visto che era il coordinatore di Forza Italia Giovani di Itri. A darne l’annuncio è stato proprio il movimento con una nota: “L’intero movimento giovanile di Forza Italia si stringe intorno alla famiglia di Alessio Mancini, morto questa notte a seguito di un incidente stradale ad Itri. Alessio era coordinatore locale del movimento giovanile, un esempio di militanza e passione. È stato sempre in prima linea per portare avanti le battaglie del nostro partito e di Forza Italia Giovani. È stato tra i primi a prendere parte alle attività del coordinamento provinciale e anche nelle ultime campagne elettorali si è sempre speso con tanta passione per Forza Italia. Ricorderemo di Alessio il suo sorriso e la sua voglia di fare per la sua città.

Ci lascia un militante modello, un amico di tutti e un ragazzo straordinario”.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, mentre Alessio Mancini stava percorrendo a bordo del suo scooter la strada per Sperlonga. Lo scontro con un’auto per cause ancora al vaglio. Inutili, purtroppo, i soccorsi.