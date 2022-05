Itri, sequestrato un manufatto edilizio abusivo

Ad Itri, è stato posto sotto sequestro penale un manufatto in corso di realizzazione privo di titolo edilizio e del preventivo nulla osta consistente nella costruzione di opere murarie, poste su solaio armato, atte a delimitare una area esterna attigua al piano terra di fabbricato preesistente.

La muratura in blocchi prefabbricati di cemento misurava una altezza media di circa m. 1,80 e la superficie occupata era di circa mq. 30,60. Pertanto si è proceduto a a deferire in stato di libertà il proprietario delle opere alla Procura della Repubblica di Cassino per i reati di cui al Testo Unico Edilizio e per evitare che il reato edilizio potesse aggravarsi e protrarsi ad ulteriori conseguenze si è posta l’area sotto sequestro preventivo.