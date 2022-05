Bonus casa, le novità 2022: come installare il fotovoltaico nella propria abitazione

Ultimamente si sente spesso parlare di fotovoltaico, ed è bene che sia così, perché si tratta di una delle fonti di energia rinnovabile in assoluto più preziose e gettonate. Da anni questo trend si sta diffondendo in Italia ad una velocità sempre maggiore, in quanto propone diversi vantaggi. Di contro, va detto che l’installazione di un impianto di questo tipo presuppone una spesa economica importante, ma è possibile sfruttare alcune facilitazioni appartenenti al cosiddetto bonus casa. Si tratta di un argomento che approfondiremo proprio in questa guida.

Le novità introdotte dal bonus casa nel 2022

Quando si parla dell’installazione di un impianto di energia pulita, come il fotovoltaico, non si può non prendere in considerazione alcune agevolazioni pensate per la casa, come il Superbonus 110% per il rinnovamento e l’efficientamento energetico. Si parla nello specifico di un credito d’imposta e che viene concesso in 5 anni. Le condizioni per accedere a questo bonus sono molto importanti: è infatti necessario che sull’edificio vengano effettuati interventi in grado di migliorare la sua classe energetica di almeno 2 livelli.

Inoltre, per quel che riguarda il fotovoltaico, stando a quanto rivelano i dati, si tratta di un mercato in forte crescita. Nel 2021 il numero di impianti solari presente nella Penisola è aumentato di 1 milione di unità, con una capacità pari a 22.5 GW, e attualmente, l’andamento di questo settore continua a rilevarsi positivo. Chi desidera acquisire maggiori informazioni sulla situazione attuale dell’energia solare in Italia e nel mondo, può leggere alcuni approfondimenti ad hoc disponibili sul web, capaci di offrire maggiori dettagli. Infine, prima di procedere all’installazione di un impianto di questo tipo è necessario valutare se è effettivamente possibile, dato che non tutte le aree sono adatte per lo scopo.

Il rapporto tra fotovoltaico e risparmio economico

Alcune fake news sostengono che i vantaggi economici del fotovoltaico non sono in grado di compensarne i costi, ma si tratta appunto di falsità. Gli impianti a pannelli solari consentono infatti di risparmiare, soprattutto se si consuma tutta l’energia prodotta, potendo così portare la bolletta a 0 euro. I vantaggi economici sono quindi evidenti, ma è anche importante considerare che il prezzo del fotovoltaico è sceso notevolmente negli ultimi anni, ed è un altro tassello che lo rende conveniente. Se non si consuma tutta l’energia autoprodotta, la rimanenza può essere venduta al GSE e immessa nella rete nazionale, approfittando del cosiddetto “scambio sul posto” e ottenendo un conguaglio.

Di fondamentale importanza, poi, è la scelta di un impianto che presenti delle caratteristiche adatte alle proprie abitudini di consumo, evitando ad esempio di sovradimensionarlo. Con questo e altri piccoli accorgimenti, tenendo conto sempre anche della qualità dei pannelli installati, sarà possibile vivere in una casa green e sfruttare i benefici di un’abitazione ecologica.