Anche Johnny Micalusi, il romano re del pesce e ristoratore dei vip, proprietario di una villa a Terracina, è positivo al coronavirus ed è ricoverato con diagnosi di Covid – in condizioni serie, sembra – all’ospedale di Sassari.

Si trovava in Sardegna, dove aveva concesso il suo brand ad un ristorante di Porto Cervo. Stessa località dove era stato in vacanza anche Federico fashion style, parrucchiere dei vip, anche lui con sintomi da Covid ma in isolamento a casa ad Anzio.