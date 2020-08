Giornata nera sulle strade: due gravi incidenti nel pomeriggio

Brutta giornata sulle strade di Latina e Terracina: due gravi incidenti hanno causato il ferimento di due persone. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento del 118.

Poco fa a Terracina una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, in Via Badino. La donna stata portata via da un’eliambulanza.

Nel primo pomeriggio, invece, un uomo di 54 anni a bordo di uno scooter si è scontrato violentemente con una utilitaria che, viaggiando in senso opposto, doveva entrare al supermercato di Borgo Podgora, a Latina. Entrambi sarebbero in condizioni serie.