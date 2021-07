Judo Shihan sul tetto d’Italia con le cadette Santillo e Stella

Primi in Italia e terzi in Europa. Brinda due volte l’ ASD Judo Shihan con il l’oro a giugno di Sofia Santillo e Gaia Stella alle Finali Nazionali della categoria Cadetti e la convocazione delle campionesse in Nazionale nella due giorni di European Cup a Bucarest, dello scorso fine settimana, valsa due medaglie di bronzo.

Risultati che valorizzano ancora di più l’attività degli instancabili insegnanti tecnici Galya Tomyak e Bruno Pecoraro. Sono loro i maestri che hanno saputo tenere alta la guardia in questi medi di pandemia, non solo di Sofia e Gaia, ma anche di altri compagni del team, che dall’ottobre del 2020 costruisce i propri i propri risultati al Palafight, in via Scrivia a Latina.

Giugno

Dopo mesi di allenamenti da soli o via social con i maestri, lo scorso mese di giugno son andati a misurare le proprie ambizioni al PalaPellicone di Ostia, sede della fase finale dei Campionati Italiani Cadetti Fijlkam (classi di età 2004/2005/2006), 5 giovani Judoka del Judo Shihan: Joshua Raccuglia 55kg, Lorenzo Zazza 60kg, Andrea Donadeo 66kg, Sofia Santillo 40kg, Gaia Stella 57kg.

Un appuntamento che ha visto protagonisti i più forti judoka italiani Cadetti, suddivisi in nove categorie di peso per le categorie maschili ed otto per quelle femminili. Nuovi campioni in un vero e proprio spettacolo sportivo determinato dalle eccellenze tecniche nazionali di settore. Le giovani judoka Sofia Santillo e Gaia Stella hanno combattuto con elegante tecnica, forza e determinazione ed hanno conquistato la medaglia d’oro, la cintura NERA 1 DAN ed il titolo di Campione Italiano della loro Categoria di Peso.

Per il risultato ottenuto e i punteggio raggiunto precedentemente, Sofia e Gaia hanno ottenuto anche il pass per partecipare alle future gare internazionali con la squadra nazionale Cadetti. Niente podio, ma un grande incoraggiamento in vista delle prossime sfide, per i ragazzi dell’ ASD Judo Shihan, che, altra grande soddisfazione, è risultata prima nella classifica per società, davanti all’Hydra Villabate e Banzai Cortina Roma.

Sempre a giugno si è si è disputata anche la finale nazionale Juniores, senza podio per la cintura nera Martina Santillo, purtroppo senza salire sul podio.

“È stata una grande soddisfazione ritornare a gareggiare dopo più di un anno e ritrovarsi al primo posto nella classifica Femminile delle società – ha detto Bruno Pecoraro, tecnico dello JUDO Shihan – e con due ragazze al primo posto. Ritornare a sedersi a bordo tatami è stata un’emozione da far venire la pelle d’oca ed è stato ovviamente ancora più bello dato che Sofia e Gaia hanno conquistato due medaglie d’oro.

È stato un periodo difficile per tutti: bisogna dire un forte “bravo” a tutti i ragazzi della nostra palestra perché non hanno mollato, compresi quelli che sono stati esclusi dalla gara e non hanno potuto partecipare per non aver raggiunto il punteggio richiesto, ma hanno continuato con il judo ed anche se a questo Campionato non sono venuti i risultati, bisogna rassicurarli che verranno in futuro. Lavoriamo perché, se vogliamo tirar fuori dei campioni, abbiamo bisogno di numeri ancora maggiori, il Covid ci ha allontanato un po’ di atleti e ci auguriamo di poter recuperare presto”.