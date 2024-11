Karate, tra Gaeta e Lignano Sabbiadoro pioggia di medaglie per la Bonsai di Sezze

Gli atleti dell’ASD Bonsai Karate Kenshukai di Sezze nelle ultime due settimane hanno gareggiato in due importanti manifestazioni: il Trofeo Città di Gaeta e il Campionato del Mondo WKMO disputatosi il weekend scorso a Lignano Sabbiadoro.

Al trofeo città di Gaeta la scuola allenata dal maestro Annarose Gschwändler, dall’istruttore Kevin Reiter e dall’allenatore Enrico Siddera, porta a casa 6 ori 4 argenti e 1 bronzo a testimonianza di ottime prestazioni che rispecchiano l’alta qualità del karate espresso da questa scuola. Le medaglie vinte al trofeo di Gaeta vengono confermate dagli atleti Alexandru Covrig e Kevin Reiter i quali si laureano rispettivamente campione e vice campione del Mondo WKMO (World Karate Martial Organization, in una competizione di livello mondiale che ha visto partecipare più di 700 atleti in rappresentanza di 20 stati tra cui l’Italia (paese organizzatrice), Norvegia, Finlandia, Ucraina, Germania, Brasile, Svezia, Svizzera e Canada.

Sul gradino più alto del podio, nella categoria kata individuale Shito Ryu maschile 18-20anni cinture marroni c’è Covrig Alexandru, che con il suo Kosokun Dai si è aggiudicato il primo posto ai mondiali. Medaglia anche per Reiter Kevin, che è diventato vice campione mondiale nella categoria Kata Shito Ryu maschile 21-35 anni cinture nere.

Da segnalare che oltre all’ottima prova disputata dai suoi allievi, il M.Annarose Gschwändler, direttore tecnico della Sezione di Sezze della Bonsai Karate Kenshukai, è stato impegnato come arbitro nei due giorni di gara e grazie alle sue conoscenze mediche è stato incaricato di dirigere tutto il gruppo arbitrale durante la gara dei portatori di Handicap.

Invece nel trofeo della città di Gaeta si sono classificati i seguenti atleti:

Primi posti: Renso Sofia, Covrig Adelina, Cipolla Giulio, Covrig Alexandru, Cardarello Gabriele, Fanelli Alessio;

Secondi posti: Renso Ginevra, Dragan Alexandra, Contento Noemi, Picler Marco

Terzo Posto: Reiter Kevin

“Ringraziamo – si legge nella nota diffusa dalla società setina – per questo grande successo, il presidente della Bonsai il M° Sergio Colombo e il direttore tecnico della sezione di Sezze, il nostro Maestro Annarose Gschwaendler, che con impegno costante, dedizione, grande professionalità, serietà e soprattutto umiltà, ci prepara sempre alle gare cosi Reiter e Covrig.

Molto soddisfatto anche il Presidente dell’Asd Bonsai Karate, Colombo Sergio, il quale si congratula con tutti gli atleti scesi in gara nelle due competizioni per gli ottimi risultati ottenuti i quali testimoniano l’ottimo lavoro svolto dal M. Annarose per aver dato ancora una volta prova della sua grande capacità tecnica e delle sue conoscenze arbitrali”.