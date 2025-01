La Benacquista ospita Juvecaserta, match cruciale dalle 18

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ospita la Paperdi Juvecaserta al Palasport di Cisterna di Latina per la 23ª giornata del Campionato di Serie B. Palla a due oggi alle 18:00. La Juvecaserta arriva con 22 punti in decima posizione e cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Roma, mentre nella gara di andata aveva vinto 85-71.

Il Latina, reduce da una settimana di allenamenti intensi, è determinato a riscattare la sconfitta contro la Luiss Roma e mantenere alta la concentrazione. Capitan Baldasso e compagni sono pronti ad affrontare un avversario ostico, consapevoli dell’importanza di ogni partita. Tommaso Rossi sta recuperando ma non sarà disponibile, mentre Marco Giancarli migliora, ma non è ancora al top.

La squadra di Coach Martelossi è pronta a lottare per i punti in palio, fondamentali per proseguire la corsa in campionato.