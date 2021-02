Serie D, il girone andata si chiude con il derby Formia – Latina

Domani dopo 25 anni Formia e Latina tornano ad affrontarsi in Serie D. Fischio d’inizio alle 14.30. Gara in diretta sul sito dell’Insieme Formia a pagamento.

Nella stagione 1995/96, quando il torneo aveva ancora la denominazione di Campionato Nazionale Dilettanti, tirrenici e nerazzurri erano inseriti nel girone G. Una stagione pessima per i primi, retrocessi in Eccellenza, mediocre per i secondi salvi nelle ultime battute.

Sono cambiate molte cose anche dal punto di vista logistico. Non si gioca più allo stadio Nicola Perrone, perché le partite della prima squadra dsi svolge a Maranola, sul sintetico del Washington Parisio, altra figura memorabile del calcio da quelle parti.

Oggi le realtà si chiamo Insieme Formia e Latina Calcio 1932. Rispettivamente uno e quattro anni di vita.

Per prepararsi all’ennesimo campo in erba artificiale, Scudieri si è allenato per buona parte di questa settimana al Centro Sportivo Samagor.

Complici squalifiche e infortuni importanti, il Latina ha raccolto 5 punti nelle ultime 4 gare. Un ruolino decisamente inferiore ad inizio campionato, che ha consentito al Monterosi, di maturare virtualmente qualche punto in più di distacco in vetta, e a Vis Artena e Nocerina di avvicinarsi sensibilmente. Valutazioni che però troveranno riscontro o meno soltanto alla luce dei recuperi delle gare saltate per Covid.

Intanto è bene fissare come obiettivo l’Insieme Formia, che ha collezionato dieci punti in quattro gare, lo stesso andamento di inizio campionato, prima delle continue interruzioni a causa della pandemia.

Sui canali social del Latina Calcio 1932 ha parlato l’italo-argentino Jonatan Alessandro: “Una partita difficile – ha detto l’attaccante – contro una squadra che ha fatto un percorso positivo in questa prima fase del campionato, però noi rappresentiamo una città ed una società importante ed abbiamo tutti i motivi per affrontare la gara con il piglio giusto”.

Proprio Alessandro (nella foto) potrebbe andare in panchina visto il rientro di Di Renzo, calciatore che per caratteristiche da prima punta, corsa e spirito di sacrificio per la squadra, è un giocatore insostituibile.

E’ l’unica variante rispetto all’undici iniziale che pareggiato contro la Nocerina, salvo Scudieri non decida di far rifiatare qualcuno alla luce delle tre gare in otto giorni: Insieme Formia, mercoledì 17 febbraio l’Arzachena in casa e domenica prossima trasferta con il Gladiator, alla prima giornata di ritorno.