La fermano al controllo e scopre di avere l’assicurazione falsa: denunciato il broker

La fermano per un controllo e scopre che l’assicurazione che aveva regolarmente pagato era falsa. Una donna di Cori è stata sanzionata e il suo veicolo è stato sequestrato perché al posto di controllo ad Aprilia aveva fornito ai poliziotti tagliando e documenti assicurativi risultati falsi.

Allo stupore della donna, hanno fatto seguito approfonditi accertamenti da parte del commissariato di polizia di Cisterna, che hanno consentito di identificare e denunciare un falso broker, di 24 anni e originario di Napoli, che tramite annunci on-line, vendeva premi assicurativi dai costi allettanti, previo pagamento dei relativi importi su carte PostePay.

All’automobilista, dopo aver capito il raggiro, non è rimasto altro da fare che denunciare la truffa. I documenti contraffatti erano di ottima qualità, tanto che avevano consentito alla donna, già fermata in precedenza,, di non incorrere in alcuna sanzione.