Coronavirus, non ci sono nuovi casi positivi. Tutti negativi i tamponi legati alla movida

Non si registrano oggi, 6 agosto, in provincia di Latina nuovi casi positivi. Sembra scongiurato, quindi, almeno per il momento, il timore di un focolaio esteso legato alla movida.

I risultati dei tamponi, almeno quelli effettuati tra lunedì e martedì, sono tutti negativi. Un sospiro di sollievo per chi nell’ultima settimana di luglio aveva frequentato i due stabilimenti di Sabaudia poi chiusi e i tre locali di Latina in cui erano stati i due bagnini positivi al Covid-19 e alcuni loro amici.

I casi totali restano 615. Un altro paziente è guarito rispetto a ieri e le persone ancora positive sul territorio pontino sono 48, di cui 20 trattate a domicilio.

I cluster della movida devono comunque far riflettere sul fatto che il coronavirus gira ancora e che non bisogna abbassare la guardia. Fondamentali il distanziamento, la mascherina e l’igiene delle mani. La Asl ricorda sempre che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.