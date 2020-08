Ponza, movida sfrenata: 43enne aiuta 4 ragazze ad evitare controllo carabinieri

I problemi legati alla movida a Ponza non sembrano arginati. Anche questa notte (tra il 5 e il agosto), i carabinieri sono intervenuti in un locale dell’isola pontina per il controllo delle disposizioni per evitare i contagi da coronavirus.

Un uomo di 43 anni, però, avrebbe ostacolato l’identificazione di 4 ragazze presenti che, grazie al suo intervento, sono riuscite ad uscire e ad allontanarsi. Il 43enne è stato denunciato.

Da settimane in tanti lamentano il comportamento dei giovani turisti irrispettosi delle norme contro il Covid-19 e molesti. Al quotidiano La Stampa il medico del poliambulatorio dell’isola ha dichiarato: “I soccorsi per eventi traumatici sono aumentati del 30 – 40% rispetto all’estate scorsa”. Alcol, risse e ricoveri in ospedale sono all’ordine del giorno, o potremmo dire delle notti, sull’isola pontina.