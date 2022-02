Piano Triennale delle OO.PP., in arrivo 150 milioni per Viabilità e Scuola

Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha adottato con decreto Presidenziale il Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024, programma che interesserà il Settore Viabilità ed Edilizia Scolastica dell’intero territorio provinciale.

Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma nel triennio ammonta a un totale di circa 150 milioni di euro, suddivisi in circa 50 milioni annui.

Per quanto riguarda le tipologie delle risorse, si legge nel quadro programmatico triennale, esse ammontano a 56 milioni di euro derivati da entrate aventi destinazione vincolata per legge; 579 mila euro derivati da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo; 3 milioni di euro acquisiti mediante apporti di capitali privati; Euro 8 milioni e 800 mila per stanziamenti di bilancio; 1 milione e 800 mila euro derivanti da trasferimento di immobili; 79 milioni di euro per altra tipologia.