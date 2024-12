La Regione Lazio sostiene le imprese a Expo Osaka 2025: 500mila euro per promuovere l’eccellenza territoriale

La Regione Lazio ha ufficialmente lanciato un bando destinato alle imprese locali che parteciperanno alla settimana del Lazio durante Expo Osaka 2025, in programma dal 17 al 24 maggio. Lo stand regionale, all’interno del padiglione italiano, sarà una rivisitazione moderna della “Città Ideale” rinascimentale, progettata dall’architetto Mario Cucinella, con l’obiettivo di mettere l’uomo al centro delle sfide del futuro.

Il bando, con una dotazione di 500mila euro a fondo perduto, punta a incentivare la partecipazione delle aziende laziali all’Esposizione Universale, offrendo loro un’importante vetrina internazionale per promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza produttiva del territorio.

Criteri di partecipazione

Il bando si rivolge ad aziende del Lazio operanti nei settori manifatturiero e dei servizi di informazione e comunicazione, con un fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro, di cui almeno il 10% derivante da esportazioni. Particolare attenzione sarà data alle imprese che possiedono certificazioni di sostenibilità e parità di genere.

Il finanziamento coprirà fino a 10.500 euro per impresa, incluse spese come voli, alloggi e trasferimenti. Inoltre, è previsto un contributo forfettario di 3.500 euro per ogni partecipante, con un massimo di tre rappresentanti per azienda.

Attività previste

Le imprese selezionate avranno l’opportunità di partecipare a:

Incontri B2B con partner internazionali organizzati da ICE;

Workshop tematici curati da Lazio Innova;

Eventi dedicati alla promozione delle eccellenze del Lazio.

Dichiarazioni istituzionali

Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Expo Osaka è una straordinaria occasione per le nostre imprese, che potranno rafforzare la loro competitività e costruire legami con realtà di primo livello. Attraverso questa partecipazione, vogliamo mostrare al mondo il volto innovativo di una regione pronta a rispondere alle grandi sfide globali.»

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma GeCoWEB Plus entro il 24 gennaio 2025. La selezione avverrà in base ai punteggi ottenuti seguendo i criteri stabiliti dal bando.

Con questo progetto, la Regione Lazio mira a consolidare il suo ruolo sul palcoscenico internazionale, promuovendo tradizioni, cultura e innovazione tecnologica in un contesto di grande prestigio.