Lacrime e cordoglio, Borgo Podgora ricorda Christian e Gabriele

In oltre 300 si sono ritrovati nel ‘Parco di Gabri’ a Borgo Podgora per dare sostegno e cordoglio ai genitori di Christian Granella e Gabriele Parcesepe, i due giovanissimi morti nel tragico incidente di mercoledì sera lungo strada Acque Alte.

Un momento toccante in cui i genitori di Chri e Gabri, distrutti dal dolore, hanno acceso delle candele per ricordare i loro due figli, vittime di un destino troppo crudele. Poi a prendere parola e a rompere un silenzio assordante è stato il Capo scout di Christian che ha ricordato alcuni momenti condivisi con i due adolescenti, descritti da tutti come due ragazzi d’oro appassionati di calcio e motori.

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti per scoprire l’esatta dinamica dello scontro, la Procura infatti ha aperto un fascicolo iscrivendo sul registro degli indagati i conducenti delle altre tre auto coinvolte. Ora il compito è stato affidato ad un perito che nelle ultime ore ha visionato i veicoli sequestrati. Il pm ha chiesto che vengano verificate le scatole nere delle auto per avere certezze sulle velocità con cui viaggiavano le auto.