Ladra seriale presa 2 volte in 2 giorni: questa volta a Latina Fiori

Ladra seriale presa 2 volte in 2 giorni. Era stata arrestata ieri, dopo il colpo in un negozio di abbigliamento aperto solo per la vendita di vestiti per bambini, in centro a Latina. Le erano stati concessi i domiciliari. Questa mattina, però, gli agenti della questura l’hanno arrestata nuovamente. Si tratta di una 35enne, C.A.L. sono le sue iniziali.

Oggi ha preso di mira un esercizio commerciale del centro Latina Fiori. Qui ha preso creme e cosmetici senza passare per la cassa. E’ stata fermata dagli addetti alla sicurezza e nuovamente arrestata dalla polizia.

Il pubblico ministero di turno, Giuseppe Bontempo, ha disposto che restasse nelle camere di sicurezza della questura, in attesa della convalida.