Ladri svuotano il deposito Enel di Latina: furto da 100.000 euro

Un nuovo maxi furto è stato commesso nel fine settimana presso il deposito Enel situato in via Piattella a Latina. Secondo le prime indagini, i ladri sarebbero riusciti a entrare attraverso l’unica finestra priva di sistema d’allarme e avrebbero sottratto materiali per un valore superiore ai 100 mila euro. Come riportato dal quotidiano LatinaOggi, la scoperta è avvenuta ieri mattina, quando i dipendenti, giunti sul posto di lavoro, hanno immediatamente avvisato la Polizia. Gli agenti, intervenuti sul luogo del crimine, hanno eseguito un’accurata ispezione nella speranza di individuare i responsabili di questo ennesimo furto al deposito di via Piattella.