Ladro seriale sul treno per Napoli: arrestato a Latina dalla polizia ferroviaria

Ha aspettato il momento opportuno, poi, un ladro seriale si è impossessato del bagaglio di un viaggiatore sul treno diretto a Napoli. Il furto è avvenuto poco prima di arrivare alla stazione di Latina.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine come “lof” (ladro operante in ferrovia), è stato notato sul treno dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer di Roma proprio mentre metteva a segno il colpo. E’ stato quindi bloccato e arrestato. Poi, una volta alla stazione del capoluogo pontino è sceso ed è stato condotto presso la questura di Latina per gli adempimenti del caso.

La refurtiva, con all’interno effetti personali ed un’importante certificazione medica è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.