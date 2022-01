Latina, 30enne trovato con 100gr di marijuana

Un 30 enne locale è finito in manette in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri è stato trovato in possesso di circa 100 gr di marijuana, con la quale, opportunamente suddivisa, avrebbe creato circa 60 dosi di stupefacente, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e sostanza da taglio del tipo “mannite”, solitamente utilizzata per il taglio della cocaina. Al termine dell’atto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di pontina.

Dunque continuano con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina.