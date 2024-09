Latina, 47enne trovato morto in una baraccopoli

Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in una baraccopoli situata tra via dei Volsci e piazza Ilaria Alpi a Latina, in un’area occupata da una piccola comunità di senzatetto di origine romena. I soccorritori, giunti sul posto dopo essere stati allertati dai compagni di vita della vittima, hanno tentato invano di rianimarlo. Purtroppo, l’uomo era già deceduto al loro arrivo. Sebbene le cause del decesso non siano ancora state confermate, si ipotizza che si tratti di un malore, poiché non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Tuttavia, su disposizione del sostituto procuratore, la salma è stata posta sotto sequestro e verrà sottoposta a esami medico-legali per chiarire le esatte circostanze della morte.

Le indagini sono attualmente in corso, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, tra cui cinque senzatetto, tra cui una donna. L’accampamento, recentemente sorto in una zona già nota per la presenza di altre baraccopoli, è stato teatro di altre tragedie in passato. Un caso simile si era verificato nel 2019, quando un altro senzatetto romeno aveva perso la vita in un incendio sviluppatosi in una baracca.

Questo drammatico episodio evidenzia ancora una volta le difficili condizioni in cui versano alcune aree periferiche della città di Latina, spesso caratterizzate da degrado e scarse condizioni igieniche.