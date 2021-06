Latina, 70° Stormo: domani l’esercitazione recupero naufrago “Foce Verde 2021”

Domani 3 giugno dalle 9 alle 13, presso il Distaccamento Straordinario Aeronautica Militare di Foce Verde si svolgerà un esercitazione di acquaticità e sopravvivenza in mare denominata “Foce Verde 2021”.

L’evento ha lo scopo di addestrare il personale navigante del 70° Stormo alle tecniche di acquaticità/sopravvivenza in mare ed al recupero con elicottero in caso di incidente di volo. Verificarne quindi le conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche da utilizzare per riuscire a sopravvivere in caso di incidente aereo su zone marine attraverso la familiarizzazione con i materiali di sopravvivenza, la sperimentazione delle difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto con indosso la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio e con l’addestramento alle procedure di recupero, condotte ad opera degli elicotteri del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare.

L’esercitazione vedrà il coinvolgimento, oltre che di alcuni Reparti dell’Aeronautica Militare, anche dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, ed è organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani”.