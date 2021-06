Terracina, stalker in manette per incendio e maltrattamenti

Quest’oggi, il Commissariato di Terracina, ha sottoposto alla custodia cautelare in carcere un 43 enne di Terracina già noto alle forze dell’Ordine.

L’uomo, destinatario della misura restrittiva, deve rispondere ai reati di incendio doloso, maltrattamenti ed atti persecutori (stalking).

Le indagini avevano rivelato diverse condotte violente nei confronti della compagna convivente, nonostante la vittima fosse stata avvicinata dagli Agenti, avendone rilevato i segni tangibili delle violenze, si mostrava non collaborativa e reticente non rivelando la vera natura delle lesioni fisiche e dei danneggiamenti subiti, in essa prevaleva la paura di denunciare in quanto minacciata di gravi ritorsioni nei suoi confronti e di suoi stretti familiari.

L’uomo, ossessionato dalla gelosia, sottoponeva la propria compagna ad ogni sorta di maltrattamenti fisici e psichici, tali da cagionarle lesioni sanguinanti, sofferenze, privazioni ed umiliazioni, arrivando a danneggiare anche i beni affettivi della donna tra i quali l’autovettura, incendiata proprio dal compagno.