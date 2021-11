Latina, tre giorni di campagne di sensibilizzazione per la salute

Il Comune di Latina, in occasione delle Giornate Mondiali del Diabete, della Prematurità e della Lotta contro il Tumore al Pancreas che ricorrono il 14, 17 e 18 novembre, aderisce alle

campagne di sensibilizzazione organizzate dall’Associazione Diabete Infantile Giovanile Lazio APS, dalla Società Italiana di Neonatologia con il Coordinamento Vivere Onlus e dall’Associazione Nastro.

Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete che in Italia colpisce circa 4 milioni di persone. In segno di adesione, il Comune di Latina illuminerà l’orologio della torre civica di blu.

Il 17 novembre si celebrerà la giornata mondiale della prematurità. In Italia i neonati prematuri sono il 6,9% delle nascite. Il claim della campagna 2021 sarà “Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori” e per l’occasione il Comune illuminerà di viola l’orologio della torre civica.

Lo stesso colore sarà il simbolo della giornata mondiale dedicata alla lotta contro il tumore al pancreas, in programma per il 18 novembre. Anche in quella occasione l’orologio della torre civica verrà illuminato di viola in segno di adesione del Comune di Latina alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, organizzata dall’Associazione Nastro Viola. L’obiettivo è portare l’attenzione su una patologia ancora troppo poco conosciuta che ogni giorno nel mondo colpisce in media 1.358 persone.