Latina, incidente in monopattino. Ferito studente

Ancora scontri sulle strade pontine che coinvolgono mezzi di trasporto prediletti dalla nuova generazione. Parliamo dei monopattini, ad oggi ancora non regolamentati a pieno dal codice della strada. Proprio questa mattina, un giovane ragazzo a bordo di un monopattino è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 16enne studente del liceo scientifico Majorana, si trovava all’altezza della rotonda di via Polusca quando un’auto l’ha investito.

A causa delle ferite riportate al capo, il minore è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santa Maria Goretti dai sanitari del 118. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della polizia.