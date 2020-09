Latina, cocaina in auto: 36enne arrestato per produzione e traffico di droga

Un 36enne di Latina è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Lo hanno scoperto ieri i carabinieri di Latina, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale. Erano circa le 17:30. L’uomo era a bordo di una Bmw e in un involucro in cellophane, e nascondeva circa 105 grammi di cocaina in una scatola di cartone sotto il sedile lato passeggero.

Droga e auto sono stati sequestrati; il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di lunedì.