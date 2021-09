Latina, Annalisa Muzio candidata sindaco investe un 75enne

Ieri sera all’altezza del Park Hotel sulla Monti Lepini a Latina, un grave incidente ha visto protagonisti la candidata sindaco Annalisa Muzio e un 75enne che è stato ricoverato in gravi condizioni al Goretti di Latina. La dinamica del sinistro, come sempre avviene in questi casi è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni, avendo battuto la testa al Santa Maria Goretti.

Per l’anziano sono scattati immediati i soccorsi del personale del 118. E’ stato ricoverato in gravi condizioni ed è attualmente, in prognosi riservata.