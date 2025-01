Latina, approvato il progetto di riqualificazione delle autolinee

La città di Latina si ridisegna ancora, stavolta per provare a contrastare il degrado urbano di via Romagnoli e delle sue Autolinee, oggetto di prossima riqualificazione per migliorare i servizi per viaggiatori, pendolari e studenti, con interventi strutturali e tecnologici finanziati dal comune e da Cotral, con l’obiettivo di garantire sicurezza, funzionalità e un’efficace rigenerazione urbana.

L’assessore ai trasporti Di Cocco ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione della riqualificazione degli stabili di via Romagnoli: “Vista da anni la necessità di contrastare il degrado e gli atti criminosi nell’area tra via Romagnoli e viale Le Corbusier, l’amministrazione comunale e Cotral hanno avviato ad inizio consiliatura un percorso collaborativo per realizzare un progetto di riqualificazione, con cui viene concesso l’uso di alcuni locali delle autolinee nuove di proprietà comunale, situati in via Cervone, all’azienda del trasporto pubblico. Questi verranno riqualificati a spese di Cotral e si andranno, così, a realizzare una serie di obiettivi a cuore di questa amministrazione, a partire dalla sicurezza che sarà garantita mediante un’adeguata illuminazione, tramite la videosorveglianza e con un accurato controllo degli accessi all’immobile. Verranno, inoltre, ristrutturati gli uffici al pianterreno, riqualificate le facciate e le colonne esterne e ripristinata la pavimentazione mancante. Tra gli interventi in programma c’è una nuova sala per il personale, con ingresso sul piazzale delle autolinee, servizi igienici, sale d’aspetto per le utenze dove l’ingresso sarà delimitato da un tornello e garantito solo a chi è munito di biglietto o abbonamento. Previsti anche più servizi a disposizione dei viaggiatori con sedute nuove, prese di corrente per ricaricare di telefoni e pc e connessione Wi-Fi”.

