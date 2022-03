Latina, approvato piano triennale di fabbisogno di personale

La Giunta comunale ha approvato il Programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2022, 2023, 2024 che prevede tre diverse forme di assunzione: scorrimento di graduatorie di altri Enti, concorsi e procedura comparativa ex D.L. 80/2021, art.3.

Con l’obiettivo di supportare il Servizio Gestione e sviluppo del personale nell’effettuazione degli adempimenti finalizzati all’attuazione del piano per l’anno 2022, è stata costituzione una unità organizzativa di progetto a cui partecipano unità del Servizio e della Segreteria Generale.

L’unità ha carattere temporaneo, fino al completo assolvimento delle funzioni necessarie ai reclutamenti di personale programmati per l’anno 2022.

L’Assessora al Personale Simona Lepori: “Abbiamo estremamente bisogno di personale e questi sono i primi passi verso una riorganizzazione che darà una nuova linfa all’Amministrazione comunale.

Nel triennio 2022-2024 verranno effettuati concorsi per dirigenti, funzionari e istruttori di tutte le categorie professionali.

Le prime assunzioni, considerando le tempistiche necessarie per l’iter procedurale, sono previste entro il 31 dicembre 2022.

Alcune figure professionali devono entrare con urgenza e per questo, nel solo 2022, sono state programmate anche assunzioni attraverso l’utilizzo di graduatorie di altri Enti.

Una volta espletate le procedure concorsuali, poi, si formeranno nostre graduatorie che potranno essere utilizzate ‘a scorrimento’ anche nei prossimi anni.

Il Piano triennale che abbiamo approvato in Giunta vuole inoltre considerare le legittime ambizioni di crescita professionale del personale interno.

Per questo motivo, con le procedure semplificate del DL 80/2021, sono state inserite in programmazione selezioni verticali interne alle quali potrà partecipare tutto il personale interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge”.