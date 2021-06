Latina, arrestati due fratelli pregiudicati

Arrestati due fratelli dalla Polizia di Stato per reati legati alle sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) hanno accertato la continua violazione degli arresti domiciliari dei due fratelli, arrestati dai poliziotti per rapina lo scorso 4 giugno. Gli stessi hanno anche scoperto che i due nel corso delle loro evasioni mettevano in atto delle scorribande nei negozi ed appartamenti del capoluogo.

Il materiale investigativo raccolto a carico dei due fratelli dagli agenti della Squadra Volante ha fornito la possibilità di chiedere un aggravamento della misura dei domiciliari riaprendo così per loro le porte del carcere.