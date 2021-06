Trasformazione da Hollywood,il primo libro di Yvon Tomassini

Ha suscitato grande curiosità nella città di Latina l’uscita di questo Libro, un titolo accattivante e un sottotitolo che fa promesse ambiziose.

Yvon Tomassini è un Personal Trainer conosciuto e stimato nella provincia poiché lavora nel settore Fitness dal 2001, facendo ottenere ottimi risultati degni di nota.

La cosa che ha sorpreso di più di questo libro è un sommario che presenta ben 28 capitoli su argomenti diversi di cui ogni ragazzo i uomo ne può trarre preziosi suggerimenti.

Per saperne di più abbiano fatto una breve intervista riportata di seguito.

– Come è nata l’idea di questo libro e Perché il titolo è TRASFORMAZIONE DA HOLLYWOOD?

YVON TOMASSINI

L’idea nacque nel 2018, mi ingrassai di proposito 11 kg arrivando al 30% di grasso, per poi documentare ogni mese cosa facevo per dimagrire , scrivendo nel durante un libro dove spiegavo il tutto. Dopo qualche mese le mie idee riguardo alla creazione del libro si sono evolute molto , per questo ho impiegato più tempo per pubblicarlo ma a favore di aver creato una guida completa su tutte le cose più importanti che un ragazzo o uomo dovrebbe conoscere.

Il nome Trasformazione da Hollywood l’ho scelto perché il cinema ha sempre ispirato il prototipo di fisico da raggiungere, e gli attori si sottopongono a mesi di preparazione per essere pronti per le telecamere, grazie ad un percorso lineare che li porta all’obiettivo senza possibilità di errori e perdita di tempo, questo libro permette di crearsi lo stesso percorso sia a livello tecnico che a livello motivazionale.

– Da dove nasce l’idea di parlare di tanti altri settori oltre allenamento e dieta?

YVON TOMASSINI

La cura della propria immagine per l’uomo moderno è dieci volte più importante rispetto a generazioni passate, mantenersi in forma ed avere una bella presenza aiuta ad avere più opportunità nelle relazioni sociali, nel mondo del lavoro, nella comunicazione dei social, e soprattutto nelle relazioni amorose, sia per conquistare che per mantenerle!!

Curare solo il fisico non basta, l’armonia deve essere anche nei dettagli, e questo libro ha lo scopo di essere una linea guida facile per aumentare il valore del proprio essere, cosa che purtroppo molti uomini trascurano.

– Come hai acquisito le competenze per poter scrivere tutti questi consigli che vanno oltre l’allenamento e l’alimentazione?

YVON TOMASSINI

sono tutti settori di cui ho avuto modo di fare esperienze dirette, poiché ritengo che se una persona allena il proprio fisico per vedersi meglio, sarebbe un paradosso trascurare tutto il resto, la bellezza non è settoriale è armonica nell’insieme. tutto ciò che ho scritto è ben collaudato e garantito, grazie anche alla collaborazione di professionisti dei settori specifici che mi hanno aiutato ad approfondire e ad approvare tutto ciò che i capitoli contengono.  molti allievi hanno seguito i miei suggerimenti , migliorando di molto la loro immagine, il passa parola si era allargato e mi sono ritrovato a fare una seconda professione senza cercarla, alle così per qualificare questa posizione ho preso un diploma da Mental Coach specializzato sul miglioramento dell’immagine, questo libro è la mia prima mossa per presentare questa nuova figura professionale.

– Quali sono i tuoi progetti futuri? Il lavoro da personal trainer rimane invariato?

YVON TOMASSINI

  il mio progetto futuro è quello di scrivere altri libri che ho in mente, il primo sarà la versione femminile di trasformazione da Hollywood.

Per quanto riguarda il lavoro da personal trainer, lo continuo a fare con passione come sempre, avrò solo esigenza di ridurre la mia disponibilità per riuscire a incastrare i nuovi impegni.

In cantiere c’è un bel progetto per quanto riguarda la formazione, dove avrò l’onore di affiancare Luigi Colbax un Guru del Fitness nazionale.

Il libro del personale trainer pontino “Trasformazione da Hollywood” è acquistabile sulla piattaforma digitale Amazon in formato cartaceo e digitale.