Latina, arrestati due uomini per tentato omicidio

Arrestati, dai Carabinieri di Latina, altri due soggetti con un mandato di arresto europeo.

L’arresto nei giorni scorsi nel capoluogo pontino di due ricercati a livello europeo, non è sembrato da subito casuale. Ciò ha indotto gli investigatori ad una più accurata analisi dei due episodi.

Le attività investigative hanno permesso di stringere il cerchio intorno ad altri due stranieri risultati destinatari di mandati di arresto europeo emessi dalla Autorità Giudiziaria della Romania.

Si tratta di due uomini di 56 e 53 anni, condannati per il reato di tentato omicidio aggravato commesso nel febbraio del 2018, in concorso proprio con il loro connazionale già tratto in arresto la settimana scorsa.

In particolare, i soggetti arrestati sono stati condannati per avere, in concorso, seguito, bloccato e catturato la vittima e, armati di bastoni di ferro, mazze da baseball e di un coltello, colpiva ripetutamente alla testa per cagionarne la morte.

La Corte di Appello di Roma ha convalidato l’arresto e ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della procedura di estradizione.