Latina, attivo Comitato dell’associazione ANDOS

L’Associazione A.N.D.O.S. è presente in Italia con circa 50 Comitati, a Latina siamo attivi dal 2010.

La mission della nostra Associazione è prenderci cura delle donne operate di tumore della mammella e lo facciamo attraverso varie attività: sostegno psicologico, linfodrenaggio del braccio coinvolto, percorso nutrizionale e attività motoria di gruppo, attività occupazionale di gruppo, fornitura gratuita delle parrucche, attività culturali e ricreative.

L’A.N.D.O.S. si impegna, inoltre, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’anticipazione diagnostica favorendo l’adesione al programmi di screening oncologici regionali, anche a promuovere tra le donne il percorso multidisciplinare di cura del tumore della mammella presso le Breast Unit.

Le Volontarie, donne già coinvolte nella malattia e non, si adoperano giornalmente con entusiasmo per garantire le attivita su riportate, In completa gratuita.

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra ed accogliere le donne in ogni fase del proprio percorso diagnostico-terapeutico, l’A.N.D.O.S. organizza e promuove ogni anno eventi solidali coinvolgenti e talvolta emozionanti come quello del prossimo 29 maggio che prevede una veleggiata sportiva solidale nelle acque antistanti il litorale di San Felice Circeo, denominata “la Regata delle Rondini”, grazie alla disponibilità di diversi diportisti, al Circeo Yacht Vela Club, alla Cooperativa Circeo 1°, alla Autorità Marittima ed al Patrocinio del Comune di San Felice Circeo e della ASL di Latina.

La veleggiata sportiva prevede di raggiungere una boa a poche miglia dalla linea di partenza ed il rientro in porto.