Latina avanti tutta: 3-0 il finale al Francioni contro l’Afragolese

Latina avanti tutta. È finito 3-0 al Francioni il match contro l’Afragolese, valido per l’undicesima giornata del campionato di serie D girone G.

Ennesima grande prestazione per il Latina che in casa non fa prigionieri. Si impone con un risultato netto senza mai lasciare spazi alla squadra avversaria in fase offensiva.

Dopo 2 minuti il Latina passa in vantaggio.

A regalare il vantaggio ai padroni di casa è Di Renzo, il quale anticipa un giro palla effettuato dal portiere dell’Afragolese e con un collo destro infila il pallone alle spalle di Sorrentino. 1 a 0 Latina.

Al 17’ bella azione sulla fascia destra con il duo Sarritzu-Di Renzo, il gol viene salvato da un grande intervento della retroguardia avversaria.

Al 18’ controbatte l’Afragolese, con una palla messa dietro da parte di Energe dopo una bella progressione sulla fascia destra, e dal limite dell’area prova il piattone Puntoriere, ma la palla finisce a lato.

32’ bella azione di Corsetti sulla fascia sinistra, il quale effettua un gran cross, dove di testa arriva Teraschi, provando uno scarico in area di rigore, ma nessun giocatore del Latina riesce ad arrivare sul pallone.

Al 33’ arriva il primo cartellino della gara. Ad essere ammonito è il numero 10 del Latina, Corsetti.

Al 35’ secondo cartellino della gara, questa volta è il numero 7 della Afragolese, Carrotta ad essere ammonito.

45’ FINE PRIMO TEMPO 1 a 0 Latina

Al 47’ ci prova subito il Latina con un tiro da fuori di Sarritzu, ma non prende lo specchio della porta.

Al minuto 53 ci prova Barberini con un’azione personale da centrocampo, arrivato al limite dell’area prova un diagonale, ma il tiro non impensierisce il portiere, finendo a lato.

Minuto 58 punizione per il Latina dai 25mt, si incarica della battuta Corsetti, ma la palla finisce sopra la traversa.

60esimo bella azione di Energe sulla fascia di destra, il quale prova a mettere un pallone all’interno dell’area di rigore con un cross, ma il tutto viene sventato da un intervento di testa da parte di Esposito.

62 ci prova ancora il Latina. Conclusione di Di Renzo da fuori area dopo uno scarico di Sarritzu ma la palla finisce largamente fuori.

65’ secondo cambio per l’Afragolese esce il numero 90 Caso Naturale ed entra il numero 69 Sogno.

66’ ci prova la Afragolese con un colpo di testa Oliva su angolo calciato da Liccardo, il pallone finisce fuori.

70’ Terzo cambio per l’Afragolese esce il numero 7 Carrotta, entra il numero 88 Conte.

72’ GOAL arriva il secondo Goal per il Latina. Azione sulla fascia sinistra da parte di Corsetti che mette una pennellata in area di rigore dove arriva Sarritzu di testa, siglando cosi il 2 a 0 per il Latina.

Dopo il goal arriva il primo cambio per il Latina, esce Tereschi ed entra Mastrone.

80’ Quarto cambio per l’Afragolese, esce Percuoco ed entra Caruso.

82’ Ci prova Esposito di testa, dopo un calcio d’angolo calciato da Sevieri, il pallone finisce fuori.

84’ Quinto ed ultimo cambio per l’Afragolese entra il numero 9 Fava ed esce Liguori.

85’ GOAL ripartenza del Latina, il pallone arriva nei piedi di Sarritzu che con una palla geniale mette Corsetti a tu per tu con il portiere. Il numero 10 del Latina freddissimo porta i padroni di casa sul risultato di 3 a 0.

Secondo cambio per il Latina, esce Di Renzo ed entra Atiagli.

86’Punizione dai 25 metri da parte di Corsetti, il pallone finisce a fil di palo.

Terzo e quarto cambio per il Latina, esce il numero 14 Barberini ed entra il numero 28 Bardini e a seguire esce Allegra ed entra Orlando.

88’ ultimo cambio per il Latina, esce capitan Corsetti dopo una splendida prestazione, autore di una rete e un assist, ed entra al suo posto Calagna.

94’ Fine Partita 3 a 0 Latina

Reti: 2(pt) Di Renzo, 72(st) Sarritzu, 85(st) Corsetti

Ammoniti: 33’ Corsetti (la), 35’ Carrotta(af), 57’ Oliva(af)

Latina Calcio 1932

Alonzi, Pompei, Sevieri, Tereschi, Di Renzo, Corsetti, Barberini, Allegra, Esposito A.(K), Giorgini, Sarritzu

A disp. Gallo, Calabrese, Calagna, Alessandro, Orlando, Bardini, Mastrone, Atiagli, Pastore.

Allenatore: Scudieri Raffaele.

Afragolese 1944

Sorrentino, Liguori, Lagnena, Carrotta, Energe, Percuoco, Puntoriere, Lugoro, Liccardo, Nocerino(K), Caso Naturale.

A disp. Pragliola, Fava Passaro, Oliva, Caruso, Riccio, Marigliano, Napolitano, Sogno, Conte.

Allenatore: D’Angelo Salvatore.